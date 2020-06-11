На Кубани отменили пропуска и открыли гостиницы, но ограничения для приезжих оставили

В Краснодарском крае отменяют так называемые красные пропуска, которые позволяли местным жителям перемещаться между муниципалитетами. Об этом и еще нескольких послаблениях карантинного режима сообщили по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что темпы заболеваемости Covid-19 позволяют приступить к очередному этапу снятия ограничений. «Мы не можем все время находиться в режиме пропусков. Я считаю, мы правильно поступили, открыв парки и скверы, где рассредоточили людей. Но надо двигаться дальше – дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно. В том числе и на море», – отметил глава региона, добавив, что красные пропуска выполнили свою функцию.

«По числу новых зараженных мы держимся в одних и тех же пределах уже несколько недель, в целом динамика положительная. Выздоровело 75% от общего количества заболевших, это один из лучших показателей в стране», – заявил губернатор.

Вместе с тем, ограничения на въезд для приезжих из других субъектов останутся. Напомним, в настоящее время жители остальной части России могут приехать на Кубань, только если у них есть путевка в санаторий, прописка или недвижимость в регионе, где они смогут провести две недели в самоизоляции. В противном случае приезжих отправляют в обсерватор.

В ходе заседания штаба было принято решение открыть небольшие гостиницы, вместимостью до 50 номеров. Список таких отелей будет размещен на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в ближайшее время. Всего в регионе порядка 3,4 тыс классифицированных средств размещений вместимостью до 50 номеров. Большинство из них расположены в Сочи.

Кроме того, власти Кубани разрешили устраивать деловые мероприятия численностью до 50 человек. Свою работу возобновят музеи, но только по предварительной записи. После долгого перерыва откроются театры, правда пока только для проведения репетиций. Разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и спортсменам.

С 13 июня в регионе заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе. С 15 июня откроют торговые центры площадью до 3 тысяч кв.м.. Впрочем, в ТЦ заработают лишь магазины, зоны развлечений и фуд-корты по-прежнему будут закрыты. Разумеется, все объекты должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продолжает действовать до 21 июня. До этого момента сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Краснодар, Зоя Осколкова

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