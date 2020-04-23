Представитель туриндустрии Чехии рассказал, в какой последовательности откроются границы для туристов

Страны Евросоюза сначала планируют открывать границы ближайшим соседям. Чехия рассчитывает, что с конца мая – начала июня будут возможны поездки в Словакию, Польшу, Германию, а самим чехам летом сделают «коридор» на море в Хорватии. Что касается открытия границ для россиян, самый оптимистичный прогноз – это осень.

«Именно в целях туризма границы будут открываться постепенно. Сначала со своими соседями. Скорее всего, первой откроет границу Австрия – для Германии. Поскольку немцы составляют 2/3 всего туристического потока, и без них австрийские отели обанкротятся. Чехия сначала откроет границы с прямыми соседями: Словакией, Польшей, Австрией, чуть позже – с Германией. Надеемся, что открываться начнем в конце мая – начале июня. Также сейчас прорабатывается вопрос создания «адриатического коридора», чтобы чехи летом смогли выехать на море в Хорватию», – рассказал сегодня продакт-менеджер туристической компании Adventura (Прага) Арсений Баляев в ходе туристической онлайн-конференции «Большой Урал – онлайн-репетиция».

По прогнозам туррынка, сначала границы будут открыты внутри самого Евросоюза. Последними откроются Испания, Италия, Великобритания. Что касается России, то, по самым оптимистичным прогнозам – Чехия примет российских туристов осенью, – рассказал эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», на осень ориентируются и большинство российских туристических компаний. До осени продажи идут в основном на внутрироссийских направлениях.

Екатеринбург, Прага, Ольга Тарасова

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