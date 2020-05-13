«Победа» назвала дату возобновления полетов внутри России

«Дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа» – с 1 июня начнет поэтапно восстанавливать полетные программы по России на фоне смягчения ограничительных мер, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса.

С 14 мая лоукостер начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 российским маршрутам, сообщили в компании. Перевозчик обещает продавать билеты в среднем почти втрое дешевле прошлогодних. «Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по цене 499-2999 рублей», – отмечается в сообщении компании.

Напомним, «Победа» приостановила регулярные полеты с 1 апреля из-за пандемии Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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