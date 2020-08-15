Свердловские власти планируют открыть кафе и рестораны с 18 августа

Все ограничения на работу ресторанов, кафе и столовых в Свердловской области могут быть сняты в ближайший вторник, 18 августа. Предварительная договоренность об этом была достигнута накануне на совещании с первым вице-губернатором Алексеем Орловым. Решение будет принято, если в регионе сохранится положительная динамика снижения заболеваемости коронавирусом.

Об итогах совещания сообщает свердловская Ассоциация кулинаров и рестораторов. Предприятиям общепита рекомендуется подготовиться к дате возможного открытия – установить устройства по обеззараживанию воздуха, обеспечить персонал масками и перчатками, антисептиками и принять другие санитарные меры.

Напомним, рестораны и кафе закрылись 28 марта в связи с введением в области режима повышенной готовности. С 1 июля губернатор разрешил работать общепиту только в формате летних веранд. На прошлой неделе рестораторы, которые терпят убытки из-за ограничений и плохой погоды, запустили в соцсетях флешмоб «Куйвашев, открывай!». Сам глава Свердловской области сейчас находится в отпуске.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/699830.html

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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