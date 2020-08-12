Екатеринбургские рестораторы запустили флешмоб «Куйвашев, открывай!»

Рестораторы Екатеринбурга начали бомбардировать Instagram губернатора Евгения Куйвашева призывами полностью снять ограничения с работы заведений общепита. Напомним, с 1 июля кафе и рестораны могут принимать посетителей только на летних верандах, но в прохладную погоду клиентов становится мало, что снова ставит под угрозу ресторанный бизнес.

Автором флешмоба в соцсетях стал владелец бара «Огонек» Евгений Кексин.

«Уважаемые рестораторы Екатеринбурга, писать петиции в администрацию не вижу смысла, ведь наш губернатор сидит в инстаграм, поэтому предлагаем запустить флешмоб: Все выкладываем в ленту его фото, пишем: #куйвашевоткрывай! […] Давайте все вместе надавим на него и заставим обратить внимание на нас. Один за всех и все за одного», – написал Кексин на своей странице.

Хештег подхватили уже несколько пользователей, причем не только рестораторы, но и организаторы развлекательных мероприятий.

Напомним, Евгений Куйвашев сейчас находится в отпуске. В понедельник, 10 августа, за подписью его первого заместителя Алексея Орлова вступили в силу новые послабления ограничительного режима, касающиеся работы аттракционов и фитнес-центров. Режим повышенной готовности с запретом обслуживать посетителей в помещениях общепита действует в Свердловской области с 28 марта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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