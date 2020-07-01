В Екатеринбурге открылись летние веранды ресторанов (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня, 1 июля, открылись летние веранды ресторанов и кафе – соответствующий указ о смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса, подписал накануне губернатор Евгений Куйвашев. Некоторые летники открылись непосредственно в полночь – посетителей первыми принимали Alibi и Kitchen. Многие рестораторы уже были готовы к открытию хотя бы летних веранд, поэтому работают с полудня, но часть еще только монтируют летние пространства для гостей.

Бронировать столики екатеринбуржцы начали еще с вечера, сразу, как стало известно об открытии летников в городе. Правда, не все рестораны, любимые горожанами, сделают веранды, хотя они и работали в прошлом году. Так, «Новому Дню» сообщили в SteakHouse, что летника в этом сезоне у ресторана не будет. Некоторые рестораны, как BreadWay, сегодня работают без брони столиков – гостей ждут в порядке очереди, а некоторые решили не торопиться и открыться только в пятницу – брони, начиная с 3 июля, принимают, например, в Metis и Gavi.

Сегодня особенным спросом пользуются крытые летние веранды, где есть тепловые пушки и печки. Погода в первый день самого жаркого летнего месяца не располагает к приему пищи на открытом воздухе, но уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют потепление – к выходным воздух прогреется до комфортных +24…+26 градусов, осадков не будет, а на следующей неделе ожидается до +28.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.20

В Верхней Пышме машины сбили четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. / В избиркоме рассказали об итогах тестирования на Covid-19 среди членов УИК. / В ковидариях по поправкам к Конституции проголосовали 579 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»