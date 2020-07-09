Куйвашев объяснил, почему открыл летние веранды кафе только в Екатеринбурге

Губернатор Евгений Куйвашев объяснил свое решение об открытии летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге. По его словам, в уральской столице заведения общепита лучше соблюдают санитарные требования, а весь регион в целом «пока не готов» к послаблениям эпидрежима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы об открытии летников в других городах области подписчики инстаграма Куйвашева задают регулярно с 1 июля. «Мы что, отдельное государство?», – недоумевал под недавним постом губернатора житель Первоуральска. Один из пользователей прямо спросил, можно ли открыть летние веранды на Серовском тракте. На что Куйвашев подчеркнул, что его указ распространяется только на Екатеринбург.

«У нас в целом работа предприятий общественного питания до сих пор серьезно ограничена, но в областном центре, где их концентрация особенно высокая, мы на такое послабление пошли. Исходили в том числе из того, что стационарные заведения, как то кафе и рестораны, смогут обеспечить достаточный уровень санитарной безопасности для гостей открытых веранд, а мобильные группы – жесткий контроль за их соблюдением. К тому, чтобы открыть сегодня нестационарные объекты, тем более по всему региону, я отношусь с большой осторожностью, все-таки к новым послаблениям регион в целом и муниципалитеты по отдельности пока не готовы», – заявил губернатор.

При этом Евгений Куйвашев считает, что в ближайшее время в Екатеринбурге увеличится количество открытых веранд. Он привел статистику, что с начала июля в городе открылось 109 «летников» кафе и ресторанов из 198, которые подтвердили готовность работать в таком формате. Также в уральской столице сейчас работают почти пять тысяч магазинов. Среди них возобновили работу 508 магазинов площадью до 400 кв.м. и 40 торговых точек площадью до 800 кв.м.

«Необходимость соблюдения санитарных правил, в том числе это касается масочного режима и социального дистанцирования, при этом сохраняется. Думаю, все заинтересованы в том, чтобы больше вспышек коронавируса не было, и мы бы смогли перейти к следующему этапу снятия ограничений», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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