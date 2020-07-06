Рестораторы: четверть заведений общепита не переживут пандемию коронавируса

В Свердловской ассоциации кулинаров и рестораторов оценили потери рынка общественного питания из-за пандемии коронавируса. По словам президента НКО Аркадия Пономарева, порядка 20-25% заведений не смогут пережить режим ограничений и закроются. Но в основном это будут мелкие кафе и закусочные, а крупные предприятия устоят в кризис. При этом Пономарев подчеркнул, что сейчас делать прогнозы сложно, так как до сих пор не все точки общепита открылись. Всего в Екатеринбурге в марте 2020 года регистрировалось 1847 предприятий общественного питания. После введения карантинных ограничений все они работали только на доставку еды.

Глава комитета по товарному рынку Наталья Фирстова отметила, что более 300 заведений по настоящий день закрыты, так как располагаются в торговых центрах. В период режима самоизоляции трудности были у кафе в бизнес-центрах, поскольку большинство офисных организаций работали удаленно. С 1 июля по указу губернатора была разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов. На сегодняшний день в таком формате открылись 177 заведений. По словам чиновницы, это число еще вырастет, так как не все предприятия смогли быстро сориентироваться и подготовиться к открытию с учетом санитарных требований.

«Самое главное условие – это открытая веранда, то есть нестационарное помещение должно быть без окон. Дистанция между столами – 1,5 метра, допускается не более двух человек за одним столом, за исключением несовершеннолетних детей. Обязательная дезинфекция помещений, разделение входа и выхода, телеметрия персонала и клиентов, и конечно, работа персонала в масках и перчатках», – перечислила рекомендации Роспотребнадзора для общепита Наталья Фирстова.

Вице-президент ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев отметил, что соблюдение санитарных мер не доставляет особых проблем. Но иногда это создает конфликтные ситуации. Например, посетители недоумевают, зачем им измеряют температуру на входе и просят надеть маску, которую можно снять уже за столом. Но самое странное с точки зрения клиентов ограничение – это допуск только двух человек за один стол. «Есть непонимание, почему, к примеру, в такси можно ехать членам одной семьи, а в ресторане им нужно сидеть за разными столами. Наверное, эту рекомендацию следует смягчить, и мы еще будем это обсуждать», – отметил Олег Пономарев. По его словам, в первые дни после открытия летних веранд рестораторы столкнулись с ажиотажным спросом и даже не знали, как перестроить систему бронирования. Так, многие предприятия отказались от заявок на бронирование столиков по телефону и стали принимать клиентов в порядке живой очереди. Некоторые рестораны ввели депозиты. На это пришлось пойти, так как после прореживания столов количество мест на открытых верандах ощутимо сократилось.

Ассоциация рестораторов также провела экспресс-анализ финансовых показателей предприятий общепита. Послабления в карантине дали пока только 30% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Те точки общепита, которые работали только на доставку еды, после открытия летних веранд начали стремительно терять заказы. В то же время в ассоциации отмечают, что предприятия общепита стараются по максимуму сохранить персонал в непростых экономических условиях. Собственники заведений заинтересованы, чтобы остались шеф-повара и основные работники кухни. Тем не менее, из-за потерь приходится оптимизировать некоторые процессы, и некоторым сотрудникам точек общепита приходится менять профиль работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

Митрополит Кирилл написал письмо схиигумену Сергию: «Те, кто пишут вам тексты, которые вы с усилиями и ошибками вынуждены читать, сослужили вам злую службу». / Места еще есть: садики Екатеринбурга пока заполнены лишь на 20%. / В Краснотурьинске третьи сутки ищут утопленника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»