Рестораторы Екатеринбурга ждут отложенного кризиса

Ресторанная отрасль во время ограничений по коронавирусу сильно пострадала. Однако сами представители сферы не склонны драматизировать ситуацию. «Некоторые наши коллеги подняли плач по поводу состояния дел в отрасли, собирали на хлеб, воду и ипотеку. Сформировалось мнение, что ресторанная отрасль понесла сокрушительный урон. Это преувеличение. Отрасль пострадала так же, как все остальные. Знаковых потерь для рынка я не знаю», – подчеркнул сегодня на пресс-конференции бренд-директор франчайзинговой сети Center Кирилл Шлаен.

«Сильные игроки все на месте, никто не закрылся. Игра та же, играют те же, идет конкуренция за новые локации», – отметил совладелец сети «Французский пекарь» Георгий Мурзин.

«То, что должно было закрыться, оно и закрылось», – резюмировал представитель ресторанов «Крабы. Гады», «Гастроли», «Энгельс» Валентин Кузякин.

По словам Шлаена, кризис еще впереди. «Доходы упали, а те, кто не потерял доходы, будут более скромно себя вести в вопросах необязательных затрат. У ресторанов будет непростой период долгого спада, придется работать не оперативными спасательными мерами, а глубокими системными мероприятиями, мы к этому готовимся. Фактически кризис, вызванный этой историей, будет длинным, нудным, в графике пологом», – спрогнозировал он.

Впрочем, у представителя сетей «Сушкоф» и «Дель Песто» Ивана Зайченко более оптимистичный взгляд. «Если все будет дальше работать, если не будет второй волны [коронавируса] и закрытий, то все будет нормально», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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