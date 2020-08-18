40% свердловских предприятий общепита не открылись после снятия ограничений

Не все предприятия общественного питания в Свердловской области оказались готовы к долгожданному открытию после снятия ограничений. С сегодняшнего дня принимать клиентов смогли только 60% заведений. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Не все пока готовы к тому, чтобы сразу запустить свою работу после снятия ограничений. Из уст заместителя министра агропромышленного комплекса прозвучало, что только 60% свердловских предприятий, которые работают в сфере общепита, готовы запуститься сразу. Остальным требуется время, чтобы выполнить дополнительные мероприятия для соответствия санитарным требованиям. Я понимаю, что это непросто. Но все-таки на пятом месяце пандемии можно было просмотреть все возможности», – отметил спикер.

По оценке Андрея Беседина, бизнес на Среднем Урале уже прошел самый сложный период коронавирусного кризиса. Большинство предприятий уже внесли корректировки в свои внутренние распорядки и изменили позиционирование на рынке. Постепенное снятие ограничений придает оптимизм, хотя под серьезными ограничениями все еще остаются индустрия гостеприимства и сфера развлечений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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