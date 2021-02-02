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Вторник, 2 февраля 2021, 16:11 мск

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С 5 февраля свердловские рестораны и бары заработают по ночам

С этой пятницы, 5 февраля, свердловским заведениям общепита разрешат вернуться к работе без ограничений по времени. Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев.

«Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время – с 23:00 до 6:00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу», – написал губернатор. Напомним, последние месяцы заведения работали только до 23:00.

Он сообщил, что региональный оперштаб разрешил выйти с дистанта студентам колледжей и техникумов, а также с понедельника, 8 февраля, вернуться к полной загрузке частным детским садам, которые сейчас работают с 50-процентной наполняемостью. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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