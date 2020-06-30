Куйвашев разрешил летним верандам кафе и ресторанов в Екатеринбурге открыться с 1 июля

Губернатор Евгений Куйвашев решил все же открыть летние веранды ресторанов и кафе с 1 июля. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

«С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила. По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки», – заявил губернатор.

Кроме того, Куйвашев обещал со 2 июля увеличить количество дежурных групп в детских садах. «Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше – как и в случае с заведениями общепита – будем действовать по обстановке», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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