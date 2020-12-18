Куйвашев рекомендовал свердловчанам отказаться от новогодних корпоративов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной указ об антиковидных мерах. В частности, Куйвашев рекомендует всем руководителям отказаться от корпоративов в своих коллективах.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, ограничить проведение праздничных корпоративных мероприятий до 31 декабря 2020 года включительно, а также в период нерабочих праздничных дней Новогодних каникул и Рождества Христова», – говорится в указе.

Кроме того, указом главы региона до 18 января 2021 года продлён режим самоизоляции для людей от 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями.

Как уже писал «Новый День», ранее Куйвашев сообщил в соцсети, что 31 декабря будет на Среднем Урале рабочим днем – во всяком случае, для госслужащих, муниципальных чиновников и бюджетников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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