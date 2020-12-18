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Пятница, 18 декабря 2020, 16:29 мск

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Куйвашев не будет объявлять 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не будет принимать никаких решений по объявлению 31 декабря выходным днем для государственных и муниципальных служащих, а также бюджетников.

Свое заявление губернатор традиционно распространил через инстаграм. «Тему эту обсуждали. Но, взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Что, безусловно, не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия», – написал Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», ранее представители фракции «Единая Россия» в Госдуме раскритиковали законопроект ЛДПР, предполагающий введение обязанности для правительства РФ таким образом переносить выходные дни, чтобы 31 декабря всегда оказывался нерабочим. В ответ на критику ЕР депутат от ЛДПР Василий Власов заявил: «Сейчас начинается великое соревнование регионов – кто будет делать у себя 31 декабря выходным, кто не будет. В Москве 31 декабря выходной день, а в соседней Московской области – не выходной, а в Саратовской – выходной, а в Рязанской – не выходной. Вот так переезжаем из региона в регион, и праздники меняются».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Куйвашев о дистанте школьников: «Надеюсь, что сможем поскорее всех вернуть в классы». / Пункты вакцинации от Covid-19 открываются еще в четырех городах области. / Директор государственного парка Свердловской области отсутствовал на работе 11 месяцев в этом году. Читать дальше

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