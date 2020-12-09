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Выходной 31 декабря: началось «великое соревнование регионов»

Подавляющее большинство россиян поддерживают идею объявить 31 декабря выходным днем. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, необходимо принять решение в интересах населения, чтобы не получался «цирк».

«Сейчас начинается великое соревнование регионов – кто будет делать у себя 31 декабря выходным, кто не будет. В Москве 31 декабря выходной день, а в соседней Московской области – не выходной, а в Саратовской – выходной, а в Рязанской – не выходной. Вот так переезжаем из региона в регион, и праздники меняются. Я считаю, это неправильно», – подчеркнул Власов.

Парламентарий пояснил, что в ходе голосования на сайте ЛДПР и в соцсетях депутатов от партии 96%-97% россиян высказались за то, чтобы сделать 31 декабря на всей территории РФ выходным днем. «Давайте из этого не будем делать цирк, а губернаторы – соревноваться, какой регион сделает выходным днем», – предложил Власов.

Ранее представители фракции «Единая Россия» в Госдуме раскритиковали законопроект ЛДПР, предполагающий введение обязанности для правительства РФ таким образом переносить выходные дни, чтобы 31 декабря всегда оказывался нерабочим.

Москва, Татьяна Дорофеева

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