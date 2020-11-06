Компания депутата, заболевшего коронавирусом, начинает выпуск вакцины от Covid-19

Вакцину «Спутник V» начнут выпускать еще четыре компании, в том числе новоуральский «Медсинтез», председателем совета директоров которого является депутат Госдумы РФ Александр Петров. О старте производства сообщает телеграм «Без рецепта». По данным авторов канала, также выпускать «Спутник V» будет «Фармсинтез», «Р-Фарм» и Biocad.

Отметим, ранее Петров сообщил, что заразился коронавирусом, хотя принимал для профилактики лекарство. Сам парламентарий не уточнил, какое средство употреблял, но предположительно речь шла о «Триазавирине», который выпускает «Медсинтез». Его, напомним, не допустили до клинических испытаний на предмет эффективности от коронавируса, однако в Свердловской области некоторые медучерждения дают «Триазавирин» пациентам с Covid-19.

Петров также отмечал, что «Медсинтез» намеревается разработать и выпустить собственную вакцину от НКИ, у нее даже есть рабочее название – «Урал». «Вирус, я не храбрый, я буду умным. Сделаю вакцину «Урал» и тебя кончу. С нами Бог. Берегите себя», – писал депутат.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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