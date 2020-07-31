«Триазавирин», который для профилактики Covid-19 собрались закупать свердловские власти, стал исчезать из аптек

Из аптечных сетей Екатеринбурга стал пропадать препарат уральского завода «Медсинтез» – противовирусное «Триазавирин». Он не прошел клинических испытаний от коронавируса, однако чиновники (не ученые) рекомендуют его для лечения Covid-19. В Свердловской области его (наряду с другим популярным противовирусным средством – «Арбидолом») назначают пациентам, которые лечатся амбулаторно, а также в некоторых стационарах. При этом три главврача екатеринбургских госпиталей, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили «Новому Дню», что не дают больным это лекарство, так как оно не входит в стандарт министерства здравоохранения РФ по лечению Covid-19.

Ранее «Новый День» писал о том, что ведомство отклонило заявку «Медсинтеза» на проведение клинических исследований препарата по изучению его эффективности в лечении коронавируса. В мае председатель совета директоров предприятия Александр Петров говорил агентству, что заявка перерабатывается, чтобы ее могли подать вновь. Сейчас, однако, ситуация иная, но исследований все равно не было. «Мы сейчас совместно с УГМУ ищем варианты, каким образом провести испытания по постановлению 441, получаем разъяснения в минздраве РФ, чтобы провести научные исследования, чтобы потом получить дополнительную строчку в инструкции к препарату о том, что он работает против коронавируса», – сказал «Новому Дню» Петров.

Вместе с тем, спрос на лекарство с недоказанной эффективностью при лечении Covid-19 все равно есть. Более того, по данным сервиса «Яндекс. Маркет», препарат с марта, то есть времени, когда была официально объявлена пандемия коронавируса, подорожал в среднем в полтора раза – с 1000 до 1500 рублей за упаковку. В некоторых аптеках Екатеринбурга его цена достигает 2000 рублей.

Петров в разговоре с «Новым Днем» пояснил, что отпускная цена не менялась с апреля. «После скачка доллара в апреле была сформирована отпускная цена, она чуть-чуть выросла, потому что сырье все зарубежное, но не настолько, насколько вырос доллар, – сказал собеседник агентства, уточнив, что отпускная цена – это коммерческая тайна. – Все зависит от объема, от условий платежа, у нас гибкая политика».

Спрос подогревают, вероятно, свердловские власти, которые на прошлой неделе заявили о том, что намерены закупить «Тризавирин» для профилактики Covid-19 у людей из групп риска, контактных, волонтеров, и так далее. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что будут выделены «очень серьезные средства для закупки безрецептурных препаратов, безопасных для организма». По его словам, речь идет, в том числе, о покупке «Триазавирина». «Многие его принимают и, кстати, он показывает свою эффективность как профилактическое средство, если говорить о профилактической дозе, разумеется, потому что если говорить о лечебной дозе, то он принимается несколькими препаратами», – заявил чиновник.

«Новый День» обратился за комментариями в оперативный штаб Свердловской области, чтобы узнать, о какой сумме идет речь, из каких средств будут выделены деньги (федеральный или областной бюджеты). Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

При этом, по словам Петрова, дефицит в аптеках не связан с резким спросом на «Триазавирин». «С 1 июля внедрена система маркировки лекарств, мы учимся с ней работать, это требует времени, чтобы понять, как она работает, иначе за нарушения большие штрафы. Мы аккуратно подходим к вопросу, понимая при этом, что дефицит есть, но мы не можем систему поменять. Вышла партия лекарства – на анализы нужна неделя, дополнительно три дня еще берется, чтобы все появилось в системе, соответственно, есть сбои в системе, но они все решаемые. Вся страна перешла на маркировку лекарств, у оператора системы количество людского ресурса ограничено, не на все наши вопросы реагирует, но с этой недели идет загрузка аптек «Триазавирином», – сказал агентству председатель совета директоров «Медсинтеза».

Добавим, что, в отличие от свердловских чиновников, представители медицинского и научного сообщества склонны достаточно критично относиться к «Триазавирину» как средству для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов в комментарии «Ридусу» напомнил, что оценить эффективность препарата можно только в испытаниях. «Триазаверин» не является уникальным препаратом. А что касается его эффективности по отношению к новому вирусу, ее могут показать только лабораторные исследования», – сказал он.

Доктор медицинских наук, специалист по доказательной медицине, сотрудник Высшей школы экономики Василий Власов сообщил «Дождю», что «препарат этот старый, и изобретен он советскими учеными-химиками». «Начинается какая-то эпидемия, и они стараются этот препарат куда-нибудь впендюрить. Так было при свином гриппе, птичьем гриппе, так было при SARS. В этом нет ничего преступного – так же, как и в желании продавцов цветов 8 Марта продавать цветы дороже. Или во время эпидемии продавать маски дороже», – подчеркнул эксперт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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