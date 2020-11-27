Екатеринбуржцы жалуются на исчезновение витамина D3 из аптек: все скупили из-за коронавируса

Из аптек Екатеринбурга исчезли препараты витамина D3. Горожане жалуются, что не могут нигде купить капли, которые для профилактики прописывают всем новорожденным и детям первых лет жизни. Фармацевты поясняют: витамин наряду с препаратами цинка раскупают для профилактики и лечения Covid-19.

Как рассказали «Новому Дню» жители города, раньше в любой аптеке можно было без проблем купить «Аквадетрим» (витамин Д3) в каплях и таблетках. Но сегодня, чтобы найти этот препарат – а другого в обычных аптеках нет, – приходится постараться.

«Обошла несколько аптек возле дома, «Аквадетрима» нет, и фармацевты не знают, когда будет. В последней аптеке буквально передо мной покупательница забрала последние несколько бутылочек, мне не досталось. Говорят, что везде все раскупили из-за коронавируса», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Корреспондент «Нового Дня» убедилась, что сегодня найти витамин Д3 в аптеках непросто – он, конечно, встречается, но далеко не в каждой. Фармацевты советуют заранее звонить и узнавать о наличии препарата, либо делать предзаказ, что возможно в некоторых сетевых аптеках.

Напомним, витамин Д3, а также цинк и витамин С врачи назначают в качестве поддерживающей терапии больным коронавирусом. Судя по обсуждениям в соцсетях, многие жители Екатеринбурга приобретают эти витамины в надежде уберечься от вируса. Ранее из аптек города уже пропали противовирусные препараты, которые используют для лечения Covid-19. Губернатор Евгений Куйвашев в одном из своих постов в инстаграме обвинил в дефиците лекарств самих свердловчан: люди создают лишний ажиотаж, покупая лекарства без назначения врача.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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