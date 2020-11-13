Губернатор Куйвашев обвинил свердловчан в дефиците лекарств от коронавируса

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обвинили свердловчан в дефиците лекарств, которые назначают при коронавирусе. «Периодически вижу сообщения о том, что в аптеках не найти тех или иных лекарств. К сожалению, сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, напряженная ситуация с Covid-19 действительно спровоцировали ажиотажный спрос в рознице, мы его фиксируем. В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках и из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача», – написал Куйвашев.

Также губернатор отметил, что регион получил дополнительные деньги – 162,2 млн рублей – от Федерации на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые болеют дома. «Мы уже закупили большинство необходимых препаратов. С 13 ноября их начнут раздавать пациентам с Covid-19», – добавил он, но не объяснил, почему тем, кто заболел коронавирусом до этой даты, не выдавали лекарства, а людям приходилось их покупать за свои деньги, хотя затраты на это предусмотрены тарифами ОМС на лечение пациентов с Covid-19.

Куйвашев заверил, что в больницах запасы лекарств для лечения пневмонии есть на два месяца, а для лечения вирусных инфекций – на месяц. Также ситуация с наличием лекарств в аптеках должна улучшиться, по его словам, в ближайшее время, т.к. «крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе».

Екатеринбург, Елена Сычева

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