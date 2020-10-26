В Екатеринбурге вырос спрос на пульсоксиметры, измеряющие уровень кислорода в крови

Рост заболеваемости коронавирусом спровоцировал спрос на пульсоксиметры для самостоятельного измерения сатурации. Сегодня найти приборы можно примерно в двадцати аптеках города, их стоимость начинается от 3 500 рублей.

Можно предположить, что спрос на пульсоксиметры повысился из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сегодня далеко не всех больных с диагнозом Covid-19 госпитализируют, многие вынуждены лечиться дома и следить за сатурацией самостоятельно.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ксения, при поиске пульсоксиметра для своей матери девушка столкнулась с проблемой: при покупке в интернете доставки придется ждать несколько дней, а в городских аптеках пульсоксиметров мало и стоят они дорого.

«Маме провели компьютерную томографию, которая выявила 25% поражения легких, но она относительно молодая – ей 57 лет, не входит ни в какие группы риска. Поэтому ее не стали госпитализировать, а отправили лечиться на дому под контролем врача. Выписали огромный список лекарств, сказали контролировать сатурацию – уровень кислорода в крови, – рассказала Ксения. – Мы обзвонили несколько аптек, чтобы купить пульсоксиметр, но нашли его только в одной из профильных аптек, где продают всякую технику. И цена тоже удивила – почти 5 тысяч рублей. Хотя в интернете можно купить такой за 2-3 тысячи рублей. Но заказ будет идти несколько дней, а нам нужен прибор уже сегодня».

Судя по сервису поиска лекарств в аптеках Екатеринбурга medgorodok.ru, пульсоксиметры сегодня есть в 19 аптеках города. Цены действительно выше, чем при заказе в интернете: от 3 500 до 8 000 рублей. В интернет-магазинах стоимость начинается от 1 300 рублей.

В аптеке «Домашняя медтехника» корреспонденту «Нового Дня», звонившему под видом покупателя, сообщили, что в наличии есть пульсоксиметры четырех видов.

«Спрос есть, звонят постоянно, спрашивают, покупают. Но дефицита пульсоксиметров нет», – рассказали по телефону в аптеке.

Также жители Екатеринбурга говорят, что сегодня в городе затруднительно найти ртутные градусники. Почему-то считается, что показатели электронных приборов не всегда корректны, и горожане в пандемию коронавируса отдают предпочтение ртутным термометрам.

Напомним, ранее оперштаб рассказал, при каких условиях сегодня больных коронавирусом госпитализируют в медучреждения. Со слов врача анестезиолога-реаниматолога скорой медицинской помощи Екатеринбурга Артура Симоняна, для этого есть определенные критерии: «Показания кислорода в крови, одышка, температура выше 39 [в течение трех дней]. Или должен быть определенный коморбидный фон: хронические заболевания. Если человек уже жил с одышкой, допустим, он страдает сердечной недостаточностью, то это усиление одышки. Также есть достаточно опасная триада: гипертония, ожирение, сахарный диабет. Эти люди входят в группу риска. Возраст – старше 65 лет. Все это имеет значение. Мы все это учитываем и уже делаем выводы, госпитализировать больного или нет».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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