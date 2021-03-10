Цены на ртутные термометры из-за пандемии коронавируса выросли в 2,7 раза

В Свердловской области в 2020 году почти в три раза выросли цены на ртутные градусники, которые пользовались повышенным спросом во время роста заболеваемости коронавирусом. Стоимость электронных приборов тоже выросла – на 48,6%.

Как рассказала на пресс-конференции в «Интерфаксе» руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина, в среднем цены на медицинские товары в 2020 году выросли на 12,6%, на медикаменты – на 11,9%. Но были и скачки цен.

«В 2,7 раза выросли цены на термометры ртутные, видимо, это было связано с повышенным спросом, который возник в 2020 году. На 48,6% выросли цены на термометры электронные. На 18,6% повысились цены на перевязочные материалы», – рассказала Елена Кутина.

«Новый День» писал в октябре 2020 года, когда отмечался большой рост заболеваемости Covid-19, что в аптеках был дефицит термометров и пульсоксиметров. Екатеринбуржцы раскупали приборы, чтобы наблюдать за своим состоянием, лечась на дому. Предпочтение почему-то отдавалось именно ртутным градусникам, показания которых многие считают более точными.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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