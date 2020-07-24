Свердловчанам устроят химиопрофилактическую терапию COVID-19

В августе жителей Свердловской области охватят специальной химиопрофилактической терапией, которая позволит снизить риск заражения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба. На покупку препаратов будут выделены немалые средства. Большинство этих средств будут безрецептурными. «Мы хотим, чтобы эту терапию получали люди, которые живут в одной семье с заболевшими, или работают в одном коллективе. И не надо бояться слова «химиотерапия», потому что любые лекарства – это химия», – сказал Креков. Он уточнил, что для профилактики можно будет применять такие препараты как уральский «Триазавирин», «Гриппферон» и другие, в том числе новые.

Правительство определит круг людей, которые получат эти лекарства бесплатно, а также поговорит с крупными предприятиями, чтобы они организовали такую терапию для своих работников. По мнению Крекова, это позволит достаточно быстро перейти с плато на следующий уровень освобождения от пандемии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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