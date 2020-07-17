«Готовьте ваши денежки». Каким пациентам с коронавирусом не дают лекарств и во сколько им обходится лечение

Жители Свердловской области, кто заразился коронавирусной инфекцией нового типа, жалуются на то, что им приходится оплачивать свое лечение самостоятельно. Об этом «Новому Дню» рассказали читатели, среди которых есть те, кто в настоящий момент проходит амбулаторное лечение – их состояние посчитали достаточно легким и не госпитализировали.

Жительница одного из городов-спутников Екатеринбурга Анна Войнова (имя изменено по просьбе женщины, – прим. ред.) рассказала, что потратила на лечение уже около 10 тысяч рублей. Это и противовирусные препараты, и лекарства для снятия симптомов (например, жаропонижающие), и антибиотики, и антикоагулянты. Кроме того, ей пришлось потратиться на тест в коммерческой лаборатории, поскольку медиков из поликлиники ей пришлось ждать несколько дней. «Когда у меня появились симптомы, я вызвала врача домой. Так везде рассказывают – если температура, слабость, признаки ОРВИ, то не надо ходить в поликлинику, надо вызывать врача. Терапевт пришел, но тест делать отказался. Сказал, что я не контактная, хотя я этого доподлинно знать не могу, я ведь и на работу ходила, и в магазин за продуктами. Тест я заказывала в лаборатории, которая доставляет набор на дом, пришлось соврать, что у меня нет симптомов, но в итоге, считаю, что это меня спасло. Набор привезли на следующий день, еще через день был готов результат. Положительный», – рассказала собеседница агентства, пояснив, что тест обошелся ей в 1,5 тысячи рублей.

По ее словам, когда на руках у нее был результат анализа, ей удалось убедить участкового терапевта взять мазок на коронавирус. Результата она ждала на сей раз шесть дней. «Я целую неделю ждала результат, хотя и так, по сути, известно было, что я заражена. У меня есть знакомые врачи, я проконсультировалась с ними и начала самостоятельно принимать препараты – антивирусное и антибиотик. Самое интересное, что потом мне это назначение, сделанное моими знакомыми по телефону, подтвердил и участковый терапевт. Боюсь представить, что было бы, если бы я дожидалась «официального» теста и не лечилась ничем», – отметила Анна.

«Новый День» уточнил в оперативном штабе Свердловской области, засчитываются ли результаты анализов коммерческих медицинских центров. Там сообщили, что они так же попадают в статистику. «В нее заносятся данные исследований, проводимых лабораториями Роспотребнадзора, минздрава и горздрава, а также частных лабораторий, выполняющих госзаказ или работающих с гражданами на коммерческой основе», – сообщили агентству в оперативном штабе. Поэтому не вполне ясно, зачем анализы пациентки «переподтверждали».

Тем не менее, по ее словам, после того, как стало известно, что у нее обнаружен возбудитель COVID-19, ей сделали компьютерную томографию легких. Она показала поражение около четверти. Такой процент считается легкой формой, поэтому Анну госпитализировать не стали.Все лечение она получала на дому. Ту неделю, что она ждала результатов анализов, она приобретала лекарства за свой счет. «Перевела деньги на карту подруге, скинула в whatsapp рецепты, она купила все в аптеке, привезла ко мне, повесила на ручку двери и уехала», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Когда стало известно, что у Анны коронавирус, она надеялась, что лекарства ей выдаст медработник, несмотря на то, что ее не госпитализировали. Однако медикаментов она так и не дождалась. Притом, что предоставить ей их были должны. Это прописано в приказе Минздрава РФ № 198-Н. То, что амбулаторным больным с коронавирусом предоставляют все нужное для лечения, подтвердили и в оперативном штабе Свердловской области. «Решение о назначении лечения принимает врач в соответствии с существующими стандартами, исходя из клинической картины заболевания и результатов лабораторной диагностики. Необходимыми лекарствами пациенты обеспечиваются», – сообщили в оперативном штабе в ответ на запрос «Нового Дня». Там уточнили, что бессимптомные случаи признают не болезнью, а вирусоносительством, поэтому лекарств не требуется, однако за человеком устанавливается медицинское наблюдение. «При первой же необходимости тактика корректируется», – заверили в оперштабе.

Отметим, что лечение пациентов с коронавирусом оплачивается из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Еще в начале апреля были установлены расценки. Изначально сообщалось, что лечение «легких» пациентов будет стоить от 45 тысяч рублей. Также были установлены и тарифы на медицинское сопровождение тех, кто контактировал с зараженными, но у кого не проявилось признаков болезни, – это около восьми тысяч рублей. Самая недорогая для бюджета медицинская услуга, связанная с распространением коронавируса нового типа, – это исследование на выявление вируса в организме. Тестирование, согласно тарифному соглашению, стоило 680 рублей. «Мы полагаем, что их будет проведено порядка 100 тысяч. Однако точно прогнозировать сложно, заболевание новое», – говорили «Новому Дню» в ТФОМС региона.

Однако в итоге уже к середине июля было проведено 725944 теста на коронавирус. Большая часть – за счет средств ТФОМС. Впрочем, в фонде уточняли, что объекты бюджета системы ОМС позволяют без ограничения оплачивать лечение и тестирование на коронавирус, хотя впоследствии тарифы были скорректированы, но бессимптомных и легких пациентов стали отправлять по домам. Как писал «Новый День», медсопровождение одного пациента с подозрением на коронавирус на дому к концу мая стало обходиться в 25 тысяч рублей, а лечение в круглосуточном стационаре – от 75 тысяч.

По словам собеседницы «Нового Дня» Анны, чье лечение уже походит к концу, самыми дорогими оказались антикоагулянты, которые были назначены в целях профилактики. Врачи одного из ковидариев Екатеринбурга подтвердили «Новому Дню», что препараты, разжижающие кровь, назначаются пациентам с коронавирусом, чтобы не допустить тромбоэмболии, которая часто становится причиной смерти у больных COVID-19.

Добавим, что в шестой версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, составленной Минздравом России антикоагулянтов нет, но некоторым категориям пациентов (из групп риска, а также старше 45 лет) их назначаютнередко. Популярный препарат «Клексан», который назначается курсами, стоит 250-300 рублей за шприц в аптеках Екатеринбурга.

Назначаемый практически всем свердловским пациентам «Триазавирин» (заявка на клинические испытания для определения эффективности при лечении COVID-19 была отклонена, – прим. ред.) с момента начала пандемии существенно подорожал. Курс из 20 таблеток обойдется, в среднем, в 1500 рублей. Кому-то прописывают другое противовирусное – «Арбидол», на курс лечения нужно 40 таблеток, на них придется потратить 1000-1200 рублей. Упаковка «Парацетамола» для снижения температуры обойдется в 50 рублей. Антибиотик «Азитромицин» – 150-200 рублей на курс. Противокашлевый препарат, например, «Лазолван», – около 200 рублей. Также, как правило, пациентам с легким течением назначают поливитамины – от 200 рублей и дороже. Таким образом, курс лечения на человека может составить около 8-10 тысяч рублей. Отметим, что все приведенные в тексте препараты были назначены конкретному пациенту врачом, и не являются общерекомендованными для лечения COVID-19. Выбрать лечение и его тактику может только специалист.

Добавим, что в России в настоящее время нет лекарственного страхования, то есть обязательной выдачи препаратов при лечении пациентов на дому. Об этом напомнил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой экономики социальной сферы УрГЭУ Феликс Бадаев, который спрогнозировал дальнейший рост цен на медикаменты, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом. «Фармацевтические кампании – одни из немногих на рынке РФ, которые не только не провалились в период пандемии, но и получили прибыль. В перспективе этот процесс будет продолжаться. Люди будут болеть всегда, а значит, лекарства как покупали, так и будут покупать. Вопрос о том, будет ли у нас лекарственное страхование, пока остается открытым», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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