Минздрав РФ отклонил заявку на клинические испытания «Триазавирина» от Covid-19. Но его все равно дают больным коронавирусом

Две больницы в Екатеринбурге, которые сейчас ориентированы на лечение больных с коронавирусом, закупили препарат «Триазавирин» на 2,5 млн рублей. Все закупки проводились без конкурсов, у единственного поставщика – в связи с пандемией коронавирусной инфекции (письмо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20).

Речь идет о ГКБ № 40 и ЦГКБ № 24. Этим препаратом там, а также и в других больницах Екатеринбурга, принимающих пациентов с Covid-19, лечат больных с таким диагнозом. Однако клинических испытаний для оценки эффективности лекарства для борьбы с коронавирусом не проводилось.

В начале мая производители подали в Министерство здравоохранения РФ заявку на проведение клинических испытаний. Как сообщил «Новому Дню» председатель совета директоров «Медсинтеза» (это предприятие выпускает препарат) Александр Петров, заявку в нынешнем виде отклонили. «Нас попросили внести изменения в заявку на проведение. Оказалось, что коронавирус нынешний и коронавирусы вообще – это не одно и то же, по мнению Минздрава. Наверно, они правы. Сейчас ученые головы ломают, как внести изменения», – сказал он агентству.

По словам Петрова, пока рано говорить о том, когда заявка может быть отправлена повторно и когда, соответственно, можно ждать вердикта Минздрава РФ.

При этом, например, свердловский губернатор Евгений Куйвашев уверенно заявляет в своем инстаграме, что «Триазавирин» рекомендован к лечению пациентов с Covid-19. «Применение «Триазавирина» – способ сделать так, чтобы как можно меньшему числу людей понадобились тяжелые токсичные лекарства. Если снижение «тяжелых пациентов» в результате будет хотя бы 5-10%, то мы посчитаем это успехом», – писал Куйвашев.

Ученые, которые так или иначе связаны с «Триазавирином», с разной степенью уверенности говорят, что РНК-вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, чувствительны к этому препарату. «По механизму действия можно предположить, что коронавирус может оказаться чувствительным к «Триазавирину», – говорил на первом конгрессе инфекционистов УрФО в Екатеринбурге доцент кафедры высшего сестринского образования и социальной работы Уральского медуниверситета Сергей Чемезов.

Ранее, отвечая на вопрос «Нового Дня», заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимир Русинов отмечал, что ему неизвестно, используется ли «Триазавирин» в каких-то еще регионах России для лечения больных с Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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