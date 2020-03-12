Ученые не знают, помогли ли китайцам российские лекарства побороть коронавирус

Ученые не знают, какие результаты получили китайские медики, используя уральский противовирусный препарат «Триазавирин». Об этом сказал доцент кафедры высшего сестринского образования и социальной работы УГМУ Сергей Чемезов, выступая с докладом о лекарстве, который он представил на Первом конгрессе инфекционистов УрФО в Екатеринбурге.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», получили ли разработчики и ученые обратную связь от китайских коллег, Чемезов уточнил, что ему об этом ничего неизвестно. «Мне известно, что военные и гражданские медики КНР использовали самые разные комбинации противовирусных препаратов, в том числе «Арбидол», однозначно все российские препараты были перепробованы, КНР этого не скрывает, а сейчас они запустили синтез своего собственного таблетированного препарата, «Фармировир» они его назвали», – сказал он.

К вопросу «Нового Дня» присоединилась и руководитель отдела эпидемиологии НИИ гриппа Дарья Даниленко, которая обратилась к ученому с уточнением: «Но мы должны предполагать, что если это препарат, который имитирует нуклеозиды, то для тех вирусов, которые используют РНК-зависимую полимеразу в своем жизненном цикле, если он эффективен в отношении других вирусов с таким же механизмом, принципом репликации, то есть вероятность того, что успех в отношении коронавирусной инфекции Covid-19 будет?»

Чемезов ответил, что такая возможность есть, но клинических испытаний не было. «Всего лишь две недели назад правительство России объявило, что с помощью разведки – потому что прозвучало так: получены первые образцы коронавируса, которые переданы в «Вектор» в Новосибирск, они получены неофициальным путем, не через КНР получены. И говорить о клинических испытаниях преждевременно, но по механизму действия можно предположить, что коронавирус может оказаться чувствительным к «Триазавирину», – отметил Сергей Чемезов.

Напомним, ранее сообщалось, что уральские производители отправили в КНР партию «Триазавирина», чтобы помочь китайцам лечить коронавирус.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

Из Екатеринбурга в Курган пустят «Ласточку». / На детской площадке в Екатеринбурге женщину ранили ножом. / На матче «Урал» – «Рубин» разрешили присутствовать болельщикам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»