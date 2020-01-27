Уральские фармацевты предложили Китаю препарат для борьбы с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

Уральское фармацевтическое предприятие «Медсинтез» хочет предоставить Китаю свое лекарство от гриппа для лечения нового штамма коронавируса из Ухань. Об этом «Новому Дню» рассказал председатель совета директоров компании Александр Петров.

Уральцы предложили китайцам лекарство от коронавируса

«Мы написали официальные письма в Минздрав Китая и центр Всемирной организации здравоохранения в Китае, по поводу того, что есть такой препарат, зарегистрирован в России, прошел все клинические и доклинические испытания на вирус гриппа. У нас есть данные от изобретателей препарата, что «Триазавирин» способен вылечить коронавирус. Поэтому просим рассмотреть и связаться с нами», – говорит собеседник агентства.

Представитель ООО «Завод Медсинтез» также дополнил, что пока ответа предприятие не получило. В случае запроса со стороны Китая компания готова провести дополнительные клинические испытания на предмет борьбы с коронавирусом из Поднебесной.

В команду создателей «Триазавирина» входил член ученого совета Института органического синтеза УрО РАН Владимир Русинов. Эксперт пояснил «Новому Дню», что на Урале и в мире нет лекарств, которые направлены на борьбу именно с новым штаммом коронавируса. «Грипп – это РНК-содержащая молекула. Поэтому можно было предположить, что «Триазавирин» будет действовать и на этот новый РНК-содержащий коронавирус», – объясняет Русинов. Он дополнил, ссылаясь на научную статью, что данным препаратом в Красноярске успешно пролечили больных клещевым энцефалитом.

Ученый заметил, что создание нового препарата займет годы. Сначала химики синтезируют порядка 10 тысяч вариантов соединений. Затем вирусологи их изучают, и выбирают наиболее безопасный вариант. «Далее начинается изучение его безопасности на животных сначала – доклинические исследования. Если препарат безопасен – разрешается первая фаза клиники – безопасность и переносимость на здоровых людях, вторая и третья – на больных людях. Только после этого можно получить разрешение на его использование в медицинской практике», – пояснил член ученого совета УрО РАН.

«Создать лекарство в короткий срок невозможно. Создать вакцину – есть работы по созданию вакцины, и они ведутся. Но вакцина – это конкретный штамм, а вакцинирование – это использование ослабленного вируса для выработки иммунитета в организме. Я знаю, что вакцина против Эболы была создана в течение нескольких месяцев. Используются наработки, которые были сделаны, прикладываются максимальные усилия», – приводит пример Владимир Русинов.

Ранее «Новый День» писал со ссылкой на официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехники «Вектор» приступили к разработке вакцины от уханьского коронавируса. Первые прототипы должны пройти испытания уже в конце первого полугодия. «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», – рассказали ученые.

Как уже сообщалось, по данным государственного комитета КНР по делам здравоохранения, на утро 27 января было зафиксировано 80 смертей, вызванных коронавирусом. Инфицировано 2 794 человека.

Екатеринбург, служба информации

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