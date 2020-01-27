Сибирские ученые разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к разработке вакцины от нового смертельно опасного коронавируса. Прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия, пишет официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на директора ГНЦ «Вектор» Рината Максютина.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», – рассказал ученый. Он также добавил, что научном центре уже создано два диагностических набора для определения нового коронавируса. Они были направлены в регионы.

Ранее специалисты «Вектора» исследовали анализы шести граждан Китая, которых госпитализировали в Иркутске с подозрением на заражение коронавирусом. Серьезный диагноз, к счастью, не подтвердился.

По данным государственного комитета КНР по делам здравоохранения, на утро 27 января было зафиксировано 80 смертей, вызванных коронавирусом. Инфицированными являются 2794 человека.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 27.01.20

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