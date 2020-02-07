В Китай доставили 90 кг уральского лекарства для борьбы с коронавирусом

В китайский Харбин накануне вечером была доставлена крупная партия противовирусного препарата «Триазавирин», разработанного на Урале. По мнению российских фармацевтов, лекарство может помочь в борьбе с новым штаммом коронавируса, который бушует на территории КНР.

«Новый День» уже писал, что «Медсинтез» ведет переговоры с китайскими властями. Как рассказал агентству председатель совета директоров предприятия Александр Петров, была достигнута договоренность о разовой поставке лекарства. Других заказов со стороны Китая пока не было.

90 килограммов «Триазавирина» были переправлены из Екатеринбурга в Харбин рейсом U6-7709 авиакомпании «Уральские авиалинии». Этого количества хватит, чтобы обеспечить лекарством весь многомиллионный китайский город. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, инициатором медицинской посылки выступило Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге.

В этом зимнем сезоне рейс в Китай был выполнен в последний раз. Напомним, авиакомпания приостановила все полеты в Поднебесную до нормализации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 31 тысячи заболевших вирусом 2019-nCoV. Жертвами инфекции стали 638 человек, выздоровевших, по данным китайских властей, уже 1 300. Россия частично закрыла воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем. Всех прибывающих из КНР проверяют на коронавирус и отправляют на двухнедельный карантин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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