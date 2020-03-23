Уральский препарат начали тестировать на больных коронавирусом в Китае. Данные будут к концу мая

Уральский препарат «Триазавирин» начали испытывать в КНР – медики должны понять, эффективен ли он при лечении коронавируса нового типа. «Клинические испытания идут на данный момент, конец их запланирован на конец мая», – рассказал «Новому Дню» председатель совета директоров предприятия «Медсинтез» Александр Петров.

По словам собеседника агентства, он обратился к китайской стороне, чтобы та предоставила промежуточные данные клинических испытаний. «Я написал письмо консулу Китая в Екатеринбурге, потому что отвечали за поставку именно они. Пока данных нет», – добавил он.

Напомним, в феврале 90 килограммов «Триазавирина» были переправлены из Екатеринбурга в Харбин рейсом U6-7709 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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