В Китае продолжается тестирование «Триазавирина» от коронавируса

Директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин рассказал, как проходят клинические исследования уральского противовирусного препарата «Триазавирин» в Китае. Напомним, лекарство было направлено в Харбин еще в феврале этого года для проверки на эффективность против Covid-19.

По словам Валерия Чарушина, информация поступила от его коллеги, возглавляющего Харбинский медицинский университет. Китайский профессор сообщил, что «Триазавирин» сейчас тестируется в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян. В исследование вовлечены 245 пациентов – все с легким или средним течением болезни. Препарат проходит рандомизированные слепые испытания, то есть контрольная группа пациентов не знает, какое лекарство им дают. «Пока есть промежуточные результаты, но в целом эффект положительный. «Триазавирин» смягчает симптомы и сокращает продолжительность болезни. Это отражено в китайских документах, но пока нет официального заключения. В Екатеринбурге тоже ведется работа по исследования препарата. Летом он тестировался в 40-й и 6-й больнице, сейчас официальные клинические исследования ведутся в ЦГБ №14. Пока рано говорит о результатах исследований и достаточной доказательности этих результатов. Через один или два месяца, надеюсь, у нас будет полная картина», – сообщил Чарушин на пресс-конференции.

По его словам, этим летом на «Триазавирин» был большой спрос, и предприятие «Медсинтез» в разы увеличило объем продаж и производства лекарства. Однако, научных подтверждений, что уральский препарат действительно помогает в лечении коронавирусной инфекции, пока нет. Добавим, фармкластеру не удалось добиться разршения на проведение клинических испытаний препарата в России от коронавируса – на заявку «Медсинтеза» пришел отказ Минздрава РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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