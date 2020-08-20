«Триазавирин» испытают на пациентах и врачах больницы № 14. Китайцам он понравился

Препарат уральской фармкомпании «Медсинтез» испытают на врачах и пациентах центральной городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге. Медики должны оценить эффективность приема препарата при лечении коронавируса. Об этом рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун. «Более 200 врачей в 40-й больнице его принимали, ни один не заболел. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ о том, чтобы провести исследования. Они будут проводиться на базе ЦГКБ № 14», – сказала она.

По словам ректора медуниверситета, также медики собирались проводить исследования на пациентах и врачах в ЦГКБ № 6, однако больницу вывели из-под ковидного профиля, она вернулась к своей обычной работе. Также Ковтун подчеркнула, что «Триазавирин» не может прменяться для детей до 18 лет .

Ранее Минздрав РФ не дал добро «Медсинтезу» на проведение клинических испытаний препарата по оценке его эффективности в лечении коронавируса. Об этом писал «Новый День». По словам Ковтун, исследование будет проведено «офф-лейбл», то есть по показанию врачебных комиссий.

Вместе с тем, как уже писало наше агентство, в ЦГКБ № 6 все же применяли «Триазавирин» для лечения пациентов с коронавирусом. По крайней мере, в апреле. Об этом «Новому Дню» рассказывали сами пациенты. Однако у УГМУ данных о том, как переносили лекарство и был ли от него какой-то толк при лечении пациентов в этом медучреждении, нет. «Мы не получали таких данных. Возможно, дело в том, что люди, медработники в том числе, имели право назначить себе препарат самостоятельно, приобретая его в аптеке. Исследований по применению «Триазавирина» у больных в шестой больнице мы не проводили. Это только по назначению врачебной комиссии могло быть, она имеет такое право – принять решение, что это препарат выбора, это прописывается в истории болезни. Но хочу заверить, что каких-то отрицательных реакций ни от кого не поступало», – сказала Ольга Ковтун, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Клинические испытания в ЦГКБ № 14 завершатся, скорее всего, ближе к концу ноября или началу декабря. Их результаты обещали обнародовать.

Добавим, по словам Ольги Ковтун, китайцы дали обратную связь по «Триазавирину». «Они оценили достаточно высоко. Они написали, что он сокращает длительность лихорадки и респираторного синдрома, его назначение уменьшает длительность ИВЛ и объем антибактериальной терапии, что для каждого больного чрезвычайно важно. Мы им предложили продолжать исследования, у нас на следующей неделе будет разговор», – сказала ректор УГМУ, отметив, что не знает о количестве пациентов в КНР, которым давали «Триазавирин».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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