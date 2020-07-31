На препараты для профилактики Covid-19 потратят 40 млн рублей

На закупку препаратов для профилактики Covid-19 только в августе Свердловская область потратит более 40 млн рублей из регионального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«По поручению губернатора мы планируем уже на следующей неделе начать выдачу людям из групп риска профилактических препаратов, которые будут препятствовать распространению Covid-19. Это прежде всего контактные, и те, кто контактирует с большим количеством людей – медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, волонтеры», – рассказал Креков. Выдача препаратов будет вестись через амбулаторное звено здравоохранения. В течение августа область планирует потратить на эти препараты более 40 млн рублей.

Напомним, о том, что в августе жителей Свердловской области охватят специальной химиопрофилактической терапией, Павел Креков впервые заявил неделю назад. «Мы хотим, чтобы эту терапию получали люди, которые живут в одной семье с заболевшими, или работают в одном коллективе. И не надо бояться слова «химиотерапия», потому что любые лекарства – это химия», – сказал Креков. Он уточнил, что для профилактики можно будет применять такие препараты как уральский «Триазавирин», «Гриппферон» и другие, в том числе новые.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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