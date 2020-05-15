Уральский препарат «Триазавирин» готовят к клиническим испытаниям для лечения коронавируса

В Свердловской области планируются клинические испытания препарата «Триазавирин» на эффективность лечения от коронавируса. В регионе создана рабочая группа для подготовки таких исследований, сообщил на пресс-конференции председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза Валерий Чарушин. Сроки тестирования лекарства зависят от протокола Минздрава РФ.

По словам академика, клинические испытания будут проводиться на базе медицинского университета и 40-й больницы. Основанием послужат данные о применении препарата в больницах Екатеринбурга во время пандемии. За последний месяц большое количество пациентов и врачей получили «Триазавирин» для лечения и профилактики коронавируса. В том числе, препарат давали тем, у кого инфекция проходила бессимптомно.

Валерий Чарушин напомнил, что препарат прошел клинические испытания как средство лечения для гриппа. Позднее выяснилось, что «Триазавирин» обладает широким спектром действия и был рекомендован Минздравом для лечения клещевого энцефалита и различных геморрагических лихорадок. В Сибирском отделении РАН сейчас ведутся разработки ингаляционной формы «Триазаверина» – такая установка уже создана, и ей предстоит пройти апробацию в Институте гриппа в Санкт-Петербурге.

В то же время академик заметил, что при лечении коронавируса нужно использовать разные лекарства для повышения иммунного ответа заболевшего. Так, в Китае для борьбы с пандемией использовался препарат «Фавипиравир», который был разработан в Японии. Сейчас это лекарство в России проходит клинические испытания. Отметим, что в феврале в Китай была поставлена крупная партия «Триазавирина» для проверки на эффективность против коронавируса. Уральские ученые ожидают получить результаты этих исследований к концу мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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