На Урале бессимптомных с Covid-19 все равно госпитализируют – несмотря на огромные затраты и ограниченность мест в больницах

В Свердловской области бессимптомных больных с подтвержденным коронавирусом кладут в больницы. К таким выводам можно прийти, руководствуясь цифрами официальной статистики. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО, по состоянию на 21 мая в Свердловской области пациентами с Covid-19 было занято 2 376 коек в больницах региона. При этом всего в регионе 2 322 болеющих коронавирусом (3 308 случаев официально подтверждено лабораторно, но 10 пациентов уже умерли, а 976 выздоровели – итого 2 322 больных на текущий момент).

При этом ранее губернатор Куйвашев в инстаграме рассказывал, что из 136 сотрудников «Красного и Белого», у которых подтвержден коронавирус, только 26 находятся в больнице, остальные – дома на самоизоляции.

В отличие от оперштабов других регионов России, свердловский не публикует информацию о бессимптомных больных на Среднем Урале (к примеру, в Пермском крае в больницах с диагнозом Covid-19 находятся 407 человек, а еще у 196 болезнь протекает бессимптомно – они находятся на самоизоляции под контролем медиков). «Новый День» запросил в оперативном штабе Свердловской области информацию о том, у какого количества свердловчан болезнь протекает без проявлений и сколько из них находятся дома под меднаблюдением, ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

При этом известны случаи, когда пациентов вообще без каких-либо проявлений помещали в стационар, выявляя у них вирус SARS-CoV-2, и лечили с помощью немалого количества медикаментов, хотя сами больные ни на что не жаловались. О таком примере «Новый День» писал, например, совсем недавно.

Отметим, что, по информации Территориального фонда обязательного медстрахования Свердловской области, медсопровождение одного пациента с подозрением на коронавирус на дому обходится в 25 тысяч рублей (ранее – 8 тысяч рублей, тарифы были пересмотрены в конце апреля), а лечение в круглосуточном стационаре – от 75 тысяч.

Добавим, что правительство Свердловской области также закупило мобильные телефоны с геолокацией, которые должны раздавать пациентам с бессимптомной или легкой формой коронавируса – как раз тем, кто лечится дома, чтобы контролировать, как они соблюдают режим самоизоляции, а также чтобы дать возможность пациентам получать телемедицинские консультации. «Новый День» еще вчера запросил информацию в региональном оперштабе о том, сколько телефонов уже выдано, однако на запрос СМИ там так и не ответили.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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