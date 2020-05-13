В Екатеринбурге выписали 82-летнюю пациентку с коронавирусом – у нее не было симптомов, но каждый день ей давали таблетки

В Екатеринбурге из ЦГКБ № 6 накануне выписали 82-летнюю пациентку, которой ранее поставили диагноз «коронавирус нового типа». Об этом «Новому Дню» рассказала сама женщина. Галину Сергеевну госпитализировали с подтвержденным диагнозом Covid-19 во второй половине апреля. Заразилась она тоже в медучреждении – екатеринбурженка лежала в ЦГКБ № 1 в неврологическом отделении, куда ее привезли на скорой. Через пару дней ей стало лучше, ее должны были выписывать, однако выяснилось, что в больнице № 1 вспышка коронавируса – из-за медработника, который, в свою очередь, был контактным по подъезду. Ей сделали анализ на коронавирус, он оказался положительным, спустя несколько дней Галину Сергеевну перевели в больницу № 6, в которую, по приказу минздрава региона, кладут «легких» пациентов с Covid-19.

«Никаких симптомов у меня не было – когда началась паника в первой больнице, в отделение неврологии пришла комиссия, человек десять, наверно, – все в костюмах, как космонавты, взяли анализы, потом объявили, что все с отрицательными результатами. На следующий день начинают всех по разным палатам сортировать, и я оказалась в числе трех в одной из палат-боксов, у нас у всех троих был отрицательный сначала. И вдруг врач двоих отпускает, у них тоже было по одному отрицательному результату, домой на пятый день, а меня оставляет, говорит, что надо долечиваться. Взяли у меня еще один мазок – положительный. Меня еще переводили с этажа на этаж – то в хирургию, то в терапию, потом отправили меня в шестую больницу», – сказала «Новому Дню» пациентка.

За все время «лечения» симптомов у нее не было – ни кашля, ни сдавленности в груди, ни повышения температуры. Тем не менее ей постоянно приходилось принимать лекарства, эффективность которых в лечении коронавируса даже не доказана. «Лечили» триазавирином и аспирином. Каждый день давали мне по шесть таблеток. Учитывая, что у меня одна почка, сказали, что пощадили меня и мало давали таблеток», – добавила собеседница агентства.

Спустя две недели у нее повторно с разницей в один день взяли еще два мазка – результаты на коронавирус оказались отрицательными, после чего пациентку выписали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

Смирнов: за полтора месяца почти на 20% снизилась собираемость платежей за ЖКУ. / Родителей удивили разные суммы компенсации за школьные обеды: кто-то получил 300 рублей, кто-то 1 500. / За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»