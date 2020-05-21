Опубликован приказ о телефонах, через которые будут контролировать уральцев на самоизоляции

В Свердловской области подписан приказ о правилах контроля за гражданами с помощью устройств с определением геолокации. Речь идет о телефонах, которые будут раздавать пациентам с бессимптомной или легкой формой коронавируса.

Как сообщается в приказе, заболевшие получат телефоны Vertex lmpress Stone. На них уже будет установлено ПО, которое запрещено удалять. Это GPS-трекер, браузер Google Chrome и мессенджер WhatsApp. В инструкции по пользованию телефоном также указывается, как работает Telegram, который до сих пор признан запрещенным.

С помощью телефона можно будет получить телеконсультацию у медика, сервис работает через сайт Медицинского информационно-аналитического центра. В приказе департамента уточняется, что самоизолированным с коронавирусом лучше отключить антивирус для видеосвязи.

На днях губернатор Куйвашев в инстаграме рассказывал, что из 136 сотрудников «Красного и Белого», у которых подтвержден коронавирус, только 26 находятся в больнице, остальные дома. «Новый День» запросил информацию в региональном оперштабе о том, сколько телефонов уже выдано, однако на запрос СМИ там не ответили.

Добавим, контроль за самоизоляцией в Москве вызвал массу возмущений. Жители столицы должны установить приложение «Социальный мониторинг», которое, судя по отзывам, постоянно сбоит и вылетает. Из-за этого люди, честно просидевшие дома две недели, получают штрафы от 4 тысяч рублей. Такой штраф за якобы нарушение режима самоизоляции и выход из дома получила даже женщина, которая после операции «прикована» к постели и не может ходить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

В Свердловской области смертность от коронавируса выросла в два раза. / В Екатеринбурге запретили делать КТ даже платно – провериться на Covid-19, не дожидаясь теста, невозможно. / Фонд святой Екатерины доставит продукты в семьи, которые не могут официально получить статус малоимущих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»