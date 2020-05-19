«Это издевательство: все футболят, сил нет бороться…» – москвичи требуют запретить «Социальный мониторинг»

Москвичи обрушили рейтинг приложения «Социальный мониторинг», через который осуществляется контроль за больными коронавирусом и ОРВИ. Сотни негативных отзывов с требованием запрета этой программы привели к тому, что оценка приложения в сервисах составляет 1,1 по 5-пятибалльной системе. При этом около десятка положительных отзывов, оставленных в мае, выглядят очень странно.

В частности, в сервисе Google Play 12 и 15 мая сразу три пользователя поставили приложению высшую оценку в пять звезд, а в качестве отзыва – два слова: «Количество заболевших». Такие же оценки поставили еще несколько пользователей с односложными отзывами «Соблюдение карантина» и «Распространение коронавируса», не указав при этом ни положительных, ни отрицательных сторон приложения.

Кроме того, высшую оценку «Социальному мониторингу» дали пользователи, которые в отзывах указали на множество недочетов. «Не могу зарегистрироваться 14 мая, выскакивает постоянно «приложение остановлено», дозвониться невозможно, постоянно занято. Уже пришло смс о штрафе 4 000 рублей. Сижу дома, не выхожу, почему должна платить?» – пожаловалась Елена М., почему-то оценив при этом приложение в пять звезд.

Отзывы с минимальной оценкой в одну звезду гораздо более разнообразны. «Сырое с трехкопеечным функционалом. Нещадно жрет батарею. Авторам «пять баллов» за «гуманность и милосердие»: больной, лежащий с высокой температурой, в надежде дотянуть до очереди на КТ, лишается главного – сна и покоя, и еще должен доказывать, что он не верблюд», – оценил разработку «Инфогорода» 16 мая Олег С.

«Слов нет, насколько все плохо, моей маме пенсионерке пришло два штрафа, хотя из дома не выходила ни разу, вес фото отправляла, – пишет Аслан А. – Непонятно даже, как обжаловать (…) все футболят, сил нет уже бороться».

«Болеем всей семьей, максимальный маршрут комната-туалет. В итоге сегодня приходит сообщение, что я вчера нарушила режим самоизоляции, – рассказывает Светлана С. В отзыве 16 марта. – Никаких уведомлений/сообщений от приложения не приходит, нужно самой постоянно заходить и отслеживать момент подтверждения». В ответ разработчики заявили женщине, что пуш-уведомления ей приходят.

«Нереально сырое приложение, зачем мучить людей, которые лечатся дома? Вы вообще понимаете, что вы выносите больным людям мозг своим приложением, – возмущается Beka S.

«Ребят, ну это уже издевательство. Самоизоляция по постановлению закончилась, больничный закрыт, статус «здорова» (все это было более суток назад), а смс о необходимости идентификации приходят. Как на работу-то идти?», – пишет Евгения М.

Сотни подобных отрицательных отзывов оставляют и пользователи в App Store. Там рейтинг приложения также составляет 1,1 звезды.

Пострадавшие от «Социального Мониторинга» москвичи собирают подписи под петицией в Интернете с требованием запретить некорректно работающее приложение. «Пользователям, вынужденным установить его, приходят штрафы. При этом они не нарушают карантина. Не покидают своих квартир и не контактируют с третьими лицами», – говорится в обращении, которое поддержали почти четыре тысячи пользователей.

О петиции на своей странице в «Фейсбуке» рассказала доктор филологических наук, профессор РУДН Ирина Карабулатова. Как сообщал «Новый День», преподаватель также получила два штрафа за нарушение самоизоляции, которую обязана соблюдать с диагнозом ОРВИ, хотя тест на коронавирус показал отрицательный результат. Режим самоизоляции Карабулатова соблюдает с прошлого года, поскольку после неудачной операции на позвоночник является инвалидом первой группы с потерей 90% двигательных функций. Это не помешало Главному контрольному управлению Мэрии Москвы выписать ей два штрафа.

Согласно информации в Google Play, разработчиком приложения «Социальный мониторинг» является ГКУ «Информационный город». Это учреждение подведомственное департаменту информационных технологий города Москвы, должность генерального директора ГКУ с декабря 2017 года занимает Андрей Дзенган.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», ранее Дзенган возглавлял ООО «Егорьевская текстильная мануфактура» и в качестве ИП сдавал в наем собственную недвижимость.

ГКУ «Информационный город», согласно информации Google Play, разработал 14 приложений для мобильных устройств, доступных к скачиванию и установке на смартфонах. В частности, это «Дневник МЭШ» и «Библиотека МЭШ», «Зарядье», «Иду в музей», а также «Активный гражданин».

Москва, Татьяна Дорофеева

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