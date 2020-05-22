Больше половины больных Covid-19 на Урале – бессимптомные

Больше половины коронавирусных больных в Свердловской области – бессимптомные. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков, отвечая на вопрос «Нового Дня». Доля пациентов, у которых подтвержден диагноз, но нет проявлений болезни, – 53,5%. Всего, напомним, на 22 мая в регионе зарегистрировано 3 443 случая заражения, 1 036 пациентов выздоровели, 12 умерли. Таким образом, в настоящий момент болеют 2 395 человек.

При этом большая часть из тех, кто болеет без симптомов, находятся в медучреждениях. По словам Крекова, дома оставили около 30 человек. «Кто-то живет в коттедже, у кого-то есть возможность находиться в отдельной комнате в квартире. У кого нет возможности соблюдать самоизоляцию, размещены в обсерваторах. Сейчас таких около 150 человек. Всего в регионе подготовлено 400 резервных мест для бессимптомных пациентов», – сказал он.

Напомним, как писал ранее «Новый День», стоимость лечения пациента от коронавируса в круглосуточном стационаре – от 75 тысяч рублей, по тарифам ТФОМС Свердловской области. На дому меднаблюдение значительно дешевле – 25 тысяч.

Также правительство Свердловской области закупило смартфоны с функцией геолокации для контроля бессимптомных пациентов, которые остались дома. Сколько точно закуплено таких устройств, неизвестно – «Новый День» не получил ответа на этот вопрос в оперштабе. Однако известна модель смартфона – Vertex lmpress Stone. В розницу одно устройство стоит около 3,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

«Уральские авиалинии» показали, как обрабатывают самолеты (ФОТО). / «Государство кинуло нас. Помощи никакой. Умирайте с голоду», – частные театры бурно отреагировали на рассказы чиновников о господдержке. / В Роспотребнадзоре опровергли, что выдали запрет на КТ легких частным медцентрам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»