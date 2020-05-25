Часть коронавирусных больных на Урале отправили домой без обещанных Куйвашевым телефонов

В Свердловской области те, кто переносит коронавирус бессимптомно, могут находиться дома. Для контроля за их самоизоляцией закуплены смартфоны, однако часть из тех, кто остается в домашних условиях, телефоны не получили.

По задумке региональных властей, люди, которые находятся на домашней изоляции, должны получить смартфоны, через которые можно контролировать их перемещения. В телефонах установлен GPS-трекер, мессенджеры и приложение для связи с медиками, которые нельзя удалять. Однако не все получают такие телефоны. Вице-губернатор Павел Креков озвучивал, что дома находятся около 30 человек – это данные, актуальные на 22 мая. А по состоянию на сегодняшний день телефоны выдали 25 заболевшим.

«Жители региона, лечащиеся от COVID-19 амбулаторно, снабжаются специальными техническим устройствами с функцией определения геолокации и с возможностью установки связи с лечащим врачом. Решение о выдаче смартфонов принимается каждый раз индивидуально по потребности. К этому моменту такой техникой обеспечены 25 пациентов, а также 15 врачей – для проведения телемедицинских консультаций», – прокомментировали в региональном оперштабе. В оперштабе отказались отвечать на вопрос о том, почему разнится число выданных телефонов и находящихся на домашней изоляции. Ответственные за общение со СМИ заявили, что решение о выдаче телефона «принимается каждый раз индивидуально по потребности», и это потребность «медиков и пациентов». От ответа на дважды заданный вопрос о том, может ли пациент отказаться от средства контроля, оперштаб уклонился.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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