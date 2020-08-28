С помощью 1000 закупленных за бюджетный счет телефонов ковидные пациенты получили 250 консультаций

Во время пандемии Covid-19 с бессимптомными пациентами, которые находились дома, проводились телемедицинские консультации по смартфонам, которые закупало правительство Свердловской области. «Бессимптомному пациенту врач назначал телеконсультацию, и с помощью этого смартфона проводил дистанционной опрос о состоянии, формировал электронный протокол и назначал следующую телемедицинскую консультацию», – рассказала сегодня на пресс-конференции начальник медицинского информационно-аналитического центра Свердловской области Татьяна Трофимова.

По словам замминистра здравоохранения Ирены Базите, консультации имели серьезное значение, врач мог визуально определить, что у пациента началась одышка или он вынужденно принимает какую-то позу, – то есть понять, что состояние здоровья ухудшилось, даже если пациент сам этого не чувствует. Порядка 10-30% пациентов в итоге перевели в стационар. Большая часть телефонов, 750 штук из тысячи, выдавались медикам для связи с пациентами. А пациенты могли общаться с врачами не только с помощью закупленных смартфонов, но и по своим личным сотовым, через мессенджеры.

В итоге с помощью оплаченных за счет бюджета смартфонов было проведено 250 консультаций. «У нас были обеспечены этими телефонами все, кто уходил на амбулаторное лечение и у кого была в этом потребность. И естественно, все телефоны, которые выдавались на дом, они использовались. То есть не было такого, что медицинская организация выдала сотовый телефон, и ни разу за весь период не провела телемедицинскую консультацию», – рассказала Трофимова.

Напомним, правительство Свердловской области потратило почти 4 миллиона рублей на покупку телефонов для бессимптомных пациентов с коронавирусом. На эти средства приобрели тысячу смартфонов Vertex lmpress Stone. Закупка проводилась у единственного поставщика с мотивировкой о введении режима повышенной готовности, поставщиком стал «Мотив».

Выбор объяснялся тем, что у этого оператора наибольшее покрытие сетями связи стандарта 4G, а также тем, что он может поставить сразу тысячу нужных телефонов. При этом в розницу «Мотив» не торгует ни конкретно этой маркой, ни вообще смартфонами Vertex. Особо подчеркнем, что смартфоны покупались не столько как средство связи, сколько как средство контроля, по поводу чего был подписан приказ. Однако технику сразу же начали выдавать не всем, в оперштабе говорили, что решение каждый раз принимается в индивидуальном порядке, вопрос, можно ли отказаться от гаджета, оперштаб игнорировал. Это было в начале июня, сейчас, в конце августа, известно, что бессимптомные просто находятся дома, и даже контактных с ними практически не тестируют.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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