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Среда, 26 августа 2020, 11:55 мск

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В Свердловской области опять трудности с тестированием на Covid-19 – анализы у контактных не берут

В Свердловской области сохраняется проблема тестирования людей, которые оказались в тесном контакте с инфицированными Covid-19. В июле «Новый День» писал, что даже члены семьи, проживающие с заболевшими в одной квартире, вынуждены с боем добиваться больничного листа и взятия мазка на анализ. Теперь выяснилось, что врачи по указанию не берут тесты у контактных лиц даже ближнего круга.

С такой ситуацией столкнулась студентка Марина Симбирятина. Она снимает комнату в Екатеринбурге вместе с подругой, которая учится в медуниверситете. Как рассказала девушка, у ее соседки недавно был диагностирован Covid-19, но заболевание проходит бессимптомно. Подруге выписали больничный, а Марине врач ЦГБ № 7 заявил, что медикам запретили брать анализы на коронавирус у контактных лиц.

«Необходимо ждать 8-10 дней, с момента, когда узнали о положительном результате, и, при наличии каких-либо симптомов, вызывать повторно врача. Только в этом случае они будут брать анализы», – рассказала Марина.

Обеим девушкам предписали соблюдать самоизоляцию, но никакого контроля за ними не установлено. При этом студентки с трудом добились приезда врача на дом. Вчера они несколько часов дозванивались до поликлиники, а затем самостоятельно пришли в медучреждение – за что их отругали сотрудники больницы. Но сразу после этого на съемную квартиру пришел врач.

«Новый День» направил запрос в оперативный штаб с просьбой разъяснить ситуацию. Как только будет получен ответ, агентство его опубликует.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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