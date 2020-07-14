Жена с «ковидом», муж – на работу. Уральцы жалуются, что контактным не дают больничные вопреки приказу Минздрава РФ

Жители Екатеринбурга и других городов Свердловской области жалуются на то, что контактировавшим с заболевшими с коронавирусом сложно добиться тестирования на COVID-19 или хотя бы больничного листа, чтобы они могли не ходить на работу и не нести инфекцию в коллективы. Даже если речь идет о членах одной семьи, живущих под одной крышей. Об этом уральцы рассказывают в соцсетях, в частности, пишут в комментариях под постами свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

В редакцию «Нового Дня» обратилась жительница Верхней Пышмы Надежда Уланова (имя изменено по просьбе читательницы), которая рассказала, что она заболела коронавирусом. У женщины поднялась температура, пропало обоняние, ей удалось добиться теста на COVID-19. Когда пришел положительный результат, Надежда вместе с супругом стали звонить в поликлинику и Роспотребнадзор, чтобы узнать, как мужу пройти тест и как получить листок нетрудоспособности, чтобы не распространять болезнь на работе. Однако сделать этого так и не удалось – оказалось, данных о том, что Надежда больна, по какой-то причине не было в Роспотребнадзоре, поэтому и в поликлинику не пришло указание об изоляции контактов первого уровня, то есть мужа и детей зараженной.

С аналогичной проблемой столкнулись другие читатели «Нового Дня» – коронавирус подтвердили у отца семейства. Тест сделали в коммерческой клинике. Результатов из муниципальной больницы еще нет. «Сегодня снова пытались вызвать врача, после многочасового дозвона в поликлинику нам сказали, что врача к нам не пришлют, потому что не доказано, что мы контактные, нам надо звонить в штаб при больнице и говорить им, чтобы они пришли. Но в лучших традициях в штабе никто не берет трубку или занято. Мы уже смирились, что к нам никто не придет, и всем глубоко без разницы COVID-19 у нас или нет. Папу до сих пор не лечат от коронавируса, только антибиотики от пневмонии. Ему диагноз COVID-19 так и не поставили, потому что тест «Инвитро» для врачей ничего не значит, они ждут свой больничный тест», – рассказала читательница агентства.

При этом семейные контакты никак не ограничивают. Если заболел один член семьи, другим, судя по откликам наших читателей, не предлагают изолироваться, хотя официально такая возможность должна быть предоставлена. «Если человек заболел в легкой форме (не требуется стационарное лечение), то он направляется на амбулаторное лечение. Может быть два варианта: если имеется возможность соблюдать самоизоляцию (проживать одному), то домой, если нет – то в места временного пребывания. Но нужен факт контакта установленный, как правило, предписание Роспотребнадзора или медработниками – пришли и увидели лиц проживающих в одной квартире», – прокомментировали «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

На сложности лечения, если у кого-то в семье уже подтвержден коронавирус, жалуются подписчики Куйвашева. «У меня заболел муж. Температура, ломота в суставах, слабость. Вызвали врача, приехал, поставил диагноз ОРВИ, выписал таблетки и уехал. Температура у мужа на шестой день не спала, вызвали скорую помощь. Мужа увезли в больницу. В итоге двусторонняя пневмония, 28% поражения легких. Через два дня поднялась температура и у меня. Вызываю врача. Приехал, посмотрел, послушал, выписал таблетки, в т.ч. антибиотики. Через четыре дня сказал явиться на повторный прием. Прихожу, 23 больница, куча народу, все толпятся в маленьком помещении, некоторые без масок. Подошла моя очередь, говорю врачу, что температура не спадает, кашель мучает. Рассказываю про ситуацию с мужем. Она мне выписывает другие антибиотики и домой отправляет. Я спрашиваю, что даже на КТ меня не отправят? На что мне отвечают – а у вас не предпосылок к пневмонии! Я в шоке. Как, говорю, нет, муж в больнице с пневмонией! В общем, кое-как выпросила направление, в этот же день сделала. Результат – двусторонняя пневмония, 20% поражения легких. Отправили домой, под наблюдение терапевта. Сказали, что врач сто процентов придет. КТ делала 09 июля, сегодня 13 – врача так и нет! И это все в порядке с медициной?» – спрашивает подписчица malkovasv17.

Между тем, все регламенты работы с контактными и теми, у кого есть признаки ОРВИ, давно прописаны в приказе Минздрава РФ № 198Н (в редакции от 18 мая 2020 года). Его можно скачать здесь. В нем сказано, что контактными признаются те, у кого был контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – даже при отсутствии симптомов ОРВИ. В таком случае контактировавшему выдают листок нетрудоспособности на 14 дней и предписывают изоляцию также на две недели, в случае появления симптомов ОРВИ у него обязательно берут мазок на коронавирус. Причем в документе за подписью главы минздрава РФ Михаила Мурашко сказано, что это нужно сделать немедленно.

Пока же в Сети все больше свидетельств от свердловчан, что приказ министерства игнорируется или выполняется неправильно. «Вопрос: почему врачи следуют указаниям не брать тесты на коронавирус у молодых в первые несколько дней, когда человек болеет? Мы уже 7 дней ждем, чтобы взяли анализы у заболевшего сотрудника. Просто увольте министра здравоохранения за такое здравоохранение! Зачем мы сидели по домам 3 месяца, если сейчас такой прирост заболевших, что просто страшно становится?» – пишет rudakov_architektor.

Пользователь lynx_nata настаивает на том, чтобы тесты начали делать всем, у кого есть признаки заболевания. «Нужно делать всем с признаками ОРВИ! Что за дурацкая выборка «если вернулся из-за границы, или контактировал, или старше 65»? Уже давно распространение не завозное! Как можно узнать, контактировал ты или нет?! И масса непротестированных спокойно может гулять», – предлагает свердловчанка в комментариях губернатора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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