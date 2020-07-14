Вы контактный и вам отказали в тесте на COVID-19? Требуйте, ссылаясь на вице-губернатора Крекова

В Свердловской области сложилась непростая ситуация с тестированием лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Даже членам семьи, живущим под одной крышей с пациентами, у кого подтвержден COVID-19, приходится проводить часы на телефоне и обивать пороги медучреждений, чтобы добиться теста и больничного листа. Не всегда результативно. «Новый День» опубликовал несколько таких историй ранее.

Происходящее нарушает приказ главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко № 198 Н, в котором строго регламентировано, у кого и когда берутся анализы на коронавирус, кому и когда выдается больничный.

«Новый День» обратился за комментариями по ситуации в оперативный штаб Свердловской области по коронавирусу. Вице-губернатор региона Павел Креков сообщил, что принципиально ничего не изменилось – тестировать всех, кто входит в т.н. первый круг контактных, обязаны. «Все те, кто связан с первым кругом, проходят обязательное тестирование. Члены семьи тестируются. Что касается просто соседей или людей, кто мимо проходили, без показаний врача и симптоматики тестирование не производится. Если есть симптоматика – одна ситуация, если нет – другая. Но ближайший круг тестируется обязательно», – сказал заместитель губернатора, отвечая на вопрос агентства.

Также он сказал, что контактных «стараемся максимально изолировать в местах временного размещения или по месту жительства, если есть возможность». Видеозапись брифинга с заявлениями Крекова опубликована в группе областных властей во «ВКонтакте».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

С начала лета на Урале утонули 39 человек. / Вице-губернатор объяснил, как жара влияет на заболеваемость коронавирусом. / Свердловский вице-губернатор призвал людей не участвовать в «царском» крестном ходе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»