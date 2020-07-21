Нехватка врачей, оборудования и тестов на COVID-19: Росздравнадзор назвал главные претензии к здравоохранению Свердловской области

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в работе свердловского минздрава и управления здравоохранения Екатеринбурга при оказании медицинской помощи больным коронавирусом. Внеплановая проверка проводилась с 16 июня по 13 июля по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Напомним, по ее итогам региональные чиновники получили разнос от министра здравоохранения России Михаила Мурашко на недавнем совещании в Екатеринбурге. Пресс-служба Росздравнадзора перечислила основные претензии контролирующего органа к властям Свердловской области:
– несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19;
– низкий охват тестирования на коронавирус пациентов с ОРВИ и гриппом. В апреле были проверены только 3,3% пациентов, в мае – 10,4%;
– низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования;
– недостаточная интеграция информационных систем больниц с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медпомощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.
Кроме того, комиссия Росздравнадзора выявила расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде. Данные от свердловского минздрава, региональных медучреждений и ИЦК были разными.
В некоторых больницах число занятых пациентами с коронавирусом коек превышает количество перепрофилированных мест. Не все учреждения оснащены в достаточном количестве необходимым медицинским оборудованием – аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами и др. В ряде больниц не хватает врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов. Имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее 7 суток, указали в ведомстве.
По результатам проверки минздрав Свердловской области и горздрав Екатеринбурга получили предписание устранить выявленные нарушения. Информация о проверке была направлена в Генпрокуратуру РФ и федеральный Минздрав.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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