Число «ковидных» коек в Свердловской Области приближается к 7000, но свободны все равно лишь 20%

В Свердловской области в очередной раз увеличили число специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями в медучреждениях. Теперь их 6847, говорится в ежедневном мониторинге уральского полпредства.

Несмотря на то, что спецмест в ковидариях становится больше, свободных коек по-прежнему мало. В настоящий момент свободно 20,1% специальных мест.

Добавим, ранее областные власти говорили о том, что госпитализируют, в основном, больных со средними и тяжелыми формами течения коронавирусной инфекции. Бессимптомные и лёгкие больные, включая пациентов с пневмониями, у кого поражены меньше 25% легких, получают лечение амбулаторно. Ранее «Новый День» писал о том, во сколько обходится лекарственное обеспечение на дому.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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