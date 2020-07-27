Слух дня: глава свердловского минздрава Андрей Цветков будет уволен

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вскоре подпишет указ об увольнении министра здравоохранения региона Андрея Цветкова. Как сообщают источники «Нового Дня», практически сразу же после визита в Екатеринбург Михаила Мурашко начались поиски сменщика. На пост главы минздрава региона рассматривали несколько человек – главврачей екатеринбургских и областных больниц. По некоторым данным, выбор уже сделан.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на закрытой встрече в пятницу, 17 июля, раскритиковал местных чиновников, в том числе за организацию лечения пациентов с Covid-19. Росздравнадзор обнародовал итоги проверки, которая показала, в частности, что свердловские власти подавали в федеральный центрискаженные данные по коронавирусу. Однако вскрылись и другие нарушения, которые не связаны с нынешней эпидемией.

На прошлой же неделе стало известно, что в августе могут покинуть свои посты два заместителя Цветкова – Ирена Базите и Олег Рейтблат. По данным «Нового Дня», последний уже уволился и уехал обратно в Тюмень, а бывший главный эпидемиолог получит пост главврача одного из подведомственных свердловскому минздраву учреждений.

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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