Минздрав и Росздравнадзор устроили разнос Цветкову. Итоги закрытого совещания

В Екатеринбурге сегодня состоялись сразу два закрытых совещания с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Несмотря на нейтральное выступление федеральных чиновников перед журналистами после первого совещания, на деле оно прошло в весьма гнетущей атмосфере. Участники мероприятия рассказали, что Мурашко и Самойлова устроили настоящий разнос местным чиновникам – губернатору Евгению Куйвашеву и особенно главе минздрава области Андрею Цветкову.

Так, Самойлова рассказала об итогах проверки, которую проводило надзорное ведомство. Она сообщила об отсутствии какого-либо контроля со стороны профильного областного министерства за ситуацией с коронавирусом. Более того, она заявила, что свердловский минздрав мухлевал со статистикой, которую представляет в Москву. Например, регионалы отчитывались о тысяче развёрнутых реанимационных коек в областных медучреждениях, а на деле их было 700. Также, по ее словам, в регионе есть и масса системных проблем в здравоохранении, не связанных с коронавирусом. В их числе – обеспечение лекарствами жителей, отсутствие единой диспетчерской для скорой и единой системы, которая бы обеспечила связь между всеми медучреждениями. Одной из тем обсуждения стало и отсутствие взаимодействия между главными врачами и министерством, что в том числе приводит к неконтролируемости ситуации в здравоохранении в Свердловской области в целом.

Добавим, что, по словам собеседников «Нового Дня» из числа тех, кто участвовал в совещании, никаких кадровых решений в отношении руководства регионального минздрава озвучено не было, но объем предъявленных претензий был велик.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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