Росстат раскрыл данные о смертности от COVID-19 за июнь. Они почти вдвое выше статистики оперштаба

Росстат обнародовал данные о числе умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за июнь 2020 года с разбивкой по регионам страны. В Свердловской области причиной смерти у 105 человек в первый летний месяц стал именно COVID-19. Еще у 34 умерших коронавирус был обнаружен, но не он признан причиной смерти – она «отнесена к прочим важным состояниям».

Между тем, оперативный штаб Свердловской области публиковал иные, меньшие цифры. Так, на 31 мая в регионе было зарегистрировано, по версии чиновников, 27 смертей, а на 30 июня – 95. Таким образом, только в июне были подтверждены смерти от коронавируса у 68 человек.

Ранее в Екатеринбурге прошло совещание с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который устроил разнос местным чиновникам. Среди претензий были в том числе и манипуляции со статистикой. Спустя неделю после встречи стало известно об увольнении министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. Его губернатор Евгений Куйвашев сделал своим советником по поглощению горздрава Екатеринбурга областным министерством. Цветков за эту работу будет получать зарплату. О порядке выплат советникам губернатора «Новый День» рассказывал отдельно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.20

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