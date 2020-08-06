Экс-глава минздрава Цветков будет получать зарплату из бюджета в должности советника губернатора

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков будет получать зарплату из бюджета региона, информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики области. Он, напомним, теперь стал советником губернатора. В ДИПе также уточнили, что всего в структуре аппарата главы региона предусмотрено семь штатных единиц советников.

Как ранее писал «Новый День», согласно указу главы региона № 75 и областному закону «Об особенностях государственной гражданской службы», советники губернатора получают оклад –33 765 рублей в месяц, а также «ежемесячные и иные дополнительные выплаты». «При формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской области сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год)», – говорится в документе.

Во-первых, за классный чин доплачивают один должностной оклад. Во-вторых, за выслугу лет на госслужбе выплачивают три должностных оклада (101 тысяча 295 рублей). В-третьих, за особые условия государственной гражданской службы Свердловской области доплачивают десять должностных окладов (337 тысячи 650 рублей). В-четвертых, за работу с гостайной положена половина должностного оклада (16 тысяч 882 рублей 50 копеек). В-пятых, за выполнение «особо важных и сложных заданий» госслужащий может рассчитывать еще на шесть окладов месячного денежного содержания (202 тысячи 590 рублей). В-шестых, в качестве ежемесячного денежного поощрения ему положено восемь должностных окладов (270 тысяч 120 рублей). В-седьмых, госслужащий может претендовать на единовременную выплату на время отпуска – два оклада месячного содержания (67 тысяч 530 рублей). Наконец, в-восьмых, применяется районный коэффициент – для Свердловской области он составляет 1,15. Если сложить все возможные бонусы, вознаграждение советника губернатора Свердловской области может вырасти существенно – со скромных 33 765 рублей до миллиона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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