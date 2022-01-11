Советник губернатора включен в списки госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия

Экс-главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин оказался в списке госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. Документ опубликован на официальном портале.

В документе говорится, что главный редактор был уволен из-за нарушения п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ «Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов».

Новым главным редактором «Областной газеты», напомним, стал Антон Стуликов, прежде возглавлявший телекомпанию ОТВ, а сам Полянин был назначен советником губернатора Свердловской области.

«Новый День» писал, что, согласно указу главы региона № 75 и областному закону «Об особенностях государственной гражданской службы», советники главы региона получают оклад около 35 тысяч рублей в месяц, а также «ежемесячные и иные дополнительные выплаты». Если сложить все возможные бонусы, вознаграждение советника губернатора Свердловской области может вырасти существенно – до миллиона рублей.

Уволенному руководителю «ОГ» выделили отдельный кабинет в резиденции губернатора региона, «выселив» при этом другого советника Куйвашева – Данилу Турбинова, прежде бывшего главным федеральным инспектором ЯНАО, а затем и ГФИ Свердловской области. Впрочем, по слухам, Турбинов вскоре вернется в свой кабинет, а вот Полянина может ждать переезд в заксобрание Свердловской области, где он может возглавить пресс-службу после того, как оттуда был уволен Алексей Сидорский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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